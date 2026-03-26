S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG

Lens répond à la LFP sur le report du match contre le PSG

MBC
15 Réactions
Lens répond à la LFP sur le report du match contre le PSG

Lens a utilisé son droit de réponse. Quelques heures après avoir appris que son choc de la 29e journée de Ligue 1 face au PSG a été reporté au 13 mai prochain pour que le champion d’Europe prépare au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool, le RC Lens confirme à L’Équipe qu’il ne fera pas appel de la décision devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.  

« Le RC Lens en prend acte avec responsabilité »

Par contre, les Sang et Or n’ont pas fait dans la dentelle et réaffirment leur mécontentement dans un communiqué : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité et réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs ». Le deuxième de Ligue 1 précise également que « les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter ».

En attendant, Mamadou Sangaré est prêt pour le boycott.

La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.