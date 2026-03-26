Lens répond à la LFP sur le report du match contre le PSG

Lens a utilisé son droit de réponse. Quelques heures après avoir appris que son choc de la 29e journée de Ligue 1 face au PSG a été reporté au 13 mai prochain pour que le champion d’Europe prépare au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool, le RC Lens confirme à L’Équipe qu’il ne fera pas appel de la décision devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.

« Le RC Lens en prend acte avec responsabilité »

Par contre, les Sang et Or n’ont pas fait dans la dentelle et réaffirment leur mécontentement dans un communiqué : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité et réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs ». Le deuxième de Ligue 1 précise également que « les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter ».

En attendant, Mamadou Sangaré est prêt pour le boycott.

La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue