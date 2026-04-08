Arne Slot espère une réaction forte de ses joueurs face au PSG

Les Reds ne répondent plus. Humilié en FA Cup par Manchester City samedi (4-0), Liverpool doit se remettre d’aplomb et très rapidement en se déplaçant au Parc des Princes ce mercredi soir. Présent en conférence de presse, Arne Slot a demandé à ses joueurs de « montrer une réaction forte et ferme ».

Read Arne Slot’s preview of Paris Saint-Germain v Liverpool with our round-up from the head coach’s pre-match press conference. 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2026

Slot fan du style de jeu du Paris Saint-Germain

« Je n’aime pas où on en est dans la saison, ce match est un défi », a expliqué le tacticien néerlandais. Alors que le PSG a déjà été le bourreau de Liverpool la saison dernière dès les huitièmes de finale (0-1, 1-4 TAB), celui qui est sur le banc des Reds depuis mai 2024 n’a pas voulu se prononcer sur le favori de cette double confrontation : « Je l’ai déjà dit, il est presque impossible de faire mieux que l’équipe qu’ils étaient la saison dernière. Presque toutes les équipes s’améliorent à mesure qu’elles jouent ensemble, et je pense que le PSG en est un exemple. Nous en sommes à une étape différente maintenant, car nous avons opéré une grande transition cet été. Mais nous essayons d’aller dans cette direction ».

Slot a toutefois établi un parallèle entre Citizens et Parisiens : « Dans la vie en général, c’est bien d’avoir une seconde chance. City et PSG sont deux équipes comparables, non seulement en raison de l’origine géographique de leurs propriétaires, mais aussi en raison de leur style de jeu. » Sans oublier d’encenser le style de jeu du PSG version Luis Enrique : « Ils ne te laissaient pas une seconde pour jouer de manière confortablement avec le ballon. Avec eux, c’était pressing, pressing, pressing, à chaque minute du match. Ils ont complètement mérité de remporter la Ligue des champions et cette saison ils sont encore très très bons. »

Ils ont changé David et Goliath.

Que reste-t-il à raconter sur ce PSG ?