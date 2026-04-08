Antonio Rüdiger et les cadeaux du Real Madrid

C’est le Real qui perd et pas le Bayern qui gagne, c’est ça ? À la suite de la défaite du Real Madrid à la maison à l’aller du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, le défenseur merengue Antonio Rüdiger n’a pas été des plus tendre avec son équipe.

Au micro de Movistar+, l’Allemand déplore les erreurs de ses coéquipiers : « Nous sommes revenus sur le terrain en deuxième mi-temps et avons immédiatement encaissé un but […] On savait qu’il fallait éviter de perdre facilement des ballons, car à ce niveau, c’est très dangereux. Et c’est ce qui s’est produit. » Si Harry Kane et Luis Díaz ont marqué face au Real, Rüdiger estime que la Casa Blanca a « commis deux erreurs sur les deux buts, c’étaient deux cadeaux ».

40 ans, toujours trop chaud

Madrid a réussi à réduire l’écart du score à la 74e par Mbappé, mais 1 seul but pour 20 frappes, c’est trop peu selon Rüdiger. « Tout est ouvert avec le but de Mbappé. Nous avons eu des occasions pour marquer plus… mais finalement, c’est comme ça […] Nous devons tirer plus… mais dans le but », déplore-t-il sans oublier l’énorme rencontre de Manuel Neuer : « Aujourd’hui, le meilleur joueur du Bayern a été le gardien de but. »

Franchement, mettre un but à ce Neuer-là, c’est déjà pas mal.

Les notes de Real Madrid - Bayern