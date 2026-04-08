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Nouveau record pour le crack Max Dowman

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Nouveau record pour le crack Max Dowman

Si ça continue, il aura plus de records que de bougies sur son prochain gâteau d’anniversaire. L’ailier d’Arsenal Max Dowman est devenu ce mardi le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un quart de finale de Ligue des champions (à 16 ans et 97 jours).

En remplaçant Noni Madueke à la 76e, le surprotégé a battu le record détenu par Lamine Yamal (16 ans et 272 jours). Cet événement est la cherry sur le gâteau de la soirée des Gunners qui se sont imposés 1 à 0 chez le Sporting Portugal.

Tremble, Marco Ballotta

La C1, ce vieux briscard la connaît maintenant depuis belle lurette… En novembre, il était déjà devenu le plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse de Ligue des champions, à 15 ans. S’il veut battre un autre record, au hasard celui du joueur le plus vieux à avoir disputé une rencontre de coupe aux grandes oreilles, détenu par Marco Ballotta et ses 43 ans, Dowman devra patienter jusqu’en 2052…

Guy Roux aurait alors 114 ans et talonnerait le record de Marie-Rose Tessie.

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