Vincent Kompany le sait, l’ours n’est pas mort

Pas besoin de rallumer la Play cette fois. À la suite de la victoire 2 à 1 de son Bayern Munich face au Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions, Vincent Kompany n’a pas voulu vendre la peau de l’ours trop vite.

« Tout le monde dans le vestiaire était très, très calme. Nous avons gagné, mais nous devons gagner à nouveau pour nous qualifier. Gagner au Bernabéu, c’est quelque chose de spécial. Si vous y parvenez, cela montre que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Mais cet aller-retour n’est pas terminé », calme le Belge qui ajoute : « On avait l’impression que le match était toujours sur le fil du rasoir. Ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. On sentait qu’on avait plus et de meilleures occasions […] Deux buts ici, c’est bien quand même, et on prend ça. »

Plutôt Liverpool ou Paris en demies ?

Si son équipe venait à se qualifier, Kompany avoue ne pas avoir de préférence concernant son opposant, qui serait Liverpool ou le Paris Saint-Germain. Ça sera aux autres de s’adapter de toute façon. « Cette équipe s’est gagné le droit et la liberté de jouer ainsi. Ils jouent si bien que je ne vais pas changer l’approche en fonction de l’adversaire. Nous jouions de la même manière contre le PSG et aujourd’hui contre le Real Madrid », conclut l’entraîneur, sûr des forces de son équipe.

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