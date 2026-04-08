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Un soutien inattendu pour Vinícius Júnior

LB
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Un soutien inattendu pour Vinícius Júnior

On ne change pas. Après l’option prise sur la qualification avec la victoire du Bayern face au Real (1-2), Vincent Kompany a fait l’éloge de Vinícius Júnior en conférence de presse. 

Interrogé à son propos, l’ancien coach de Burnley a déclaré tout le bien qu’il pensait de l’ailier brésilien : « Vini doit rester tel qu’il est. Il a tout mon soutien, qu’il soit un adversaire ou non. Je trouve qu’il faut parfois des joueurs qui sortent du lot. Nous en avons aussi et nous apprécions ces joueurs, a expliqué le tacticien bavarois. Franck Ribéry était comme ça à une époque pour Munich. On a le droit d’avoir son opinion, mais il ne faut pas dépasser les limites. Je respecte Vini, même si j’espère bien sûr qu’il ne sera pas à son meilleur niveau contre nous. Mais mon respect pour lui passera toujours avant le résultat. »

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LB

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