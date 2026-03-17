Arsenal surprotège son prodige Max Dowman

« Laisse pas traîner ton fils. » Arsenal met beaucoup de choses en place pour accompagner le développement de son jeune prodige de 16 ans, Max Dowman. Pour commencer, l’ado ne va plus à l’école. La chance ? Pas sûr, la pépite doit tout de même suivre des cours avec tuteur, rapporte Le Soir.

De plus, même s’il s’entraîne avec l’équipe première depuis ses 14 ans, Dowman ne peut pas se préparer dans les mêmes vestiaires que ses coéquipiers, le règlement de la FA stipulant qu’un mineur ne peut se changer avec un majeur. En conséquence, lors des matchs, l’Anglais ne rejoint ses coéquipiers que pour le briefing tactique, une fois tout le monde en tenue.

Yamal est un exemple sur le terrain, pas en dehors

Toujours selon Le Soir, les faits et gestes de Dowman sont quotidiennement surveillés. Par exemple, lors de déplacements, un membre du service de sécurité des Gunners suit le joueur sans arrêt. Pas de virées nocturnes en boîte. Et puis, il n’a pas l’âge…

Pour éviter des scandales à la Lamine Yamal, Dowman ne donne pas encore d’interview et se fait discret. Tout récemment, il a quand même été autorisé à participer à une publicité pour Adidas avec Ian Wright. Faut bien gagner un peu sa croûte, puisque Dowman ne gagne, pour l’instant, « que » 405 euros par semaine. À ses 17 ans, il pourra signer son premier contrat pro et nul doute qu’il sera blindé, dans tous les sens du terme.

Chaos or control? Max Dowman meets Mr @IanWright0… 🌪️🎮 pic.twitter.com/hetukymtQ9 — adidas UK (@adidasUK) February 25, 2026

Millionnaire avant d’avoir perdu toutes ses dents de lait ?

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