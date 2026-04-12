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  • Bordeaux-Lorient B (2-3)

Première historique pour le FC Lorient

LB
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Première historique pour le FC Lorient

L’élève a dépassé le maître. En s’imposant sur la pelouse de Bordeaux (2-3) pour le compte de la 29e journée de National 2, l’équipe réserve du FC Lorient a marqué l’histoire des Merlus puisqu’il s’agit de la première équipe lorientaise à s’imposer dans la capitale girondine.

Le 15e match a été le bon

En 14 rencontres disputées sur la pelouse des Girondins face à l’équipe première lorientaise, les Merlus comptent douze défaites et deux matchs nuls. Il a donc fallu attendre avril 2026 pour que cette anormalité prenne fin… grâce à la réserve. Un résultat historique d’un côté mais désastreux de l’autre, puisqu’avec cette nouvelle défaite, les espoirs de montée en troisième division se réduisent comme peau de chagrin pour les protégés de Rio Mavuba.

En attendant que l’équipe première lorientaise fasse aussi bien.

Bordeaux reprend la tête de son groupe de National 2

LB

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