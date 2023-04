Le béret Merlu, cette récompense qui favorise « la culture de la performance »

Le Béret Merlu, kézako ?

Depuis le mois de février, l’équipe réserve du FC Lorient élit le meilleur joueur du mois, avec comme récompense un béret orange et une plaque nominative dans le vestiaire. Ce mercredi, c’est le gardien Eddy Ehlinger (18 matchs en championnat), qui a reçu le second prix du nom, après Paul Bellon, milieu de terrain. Le numéro 6 a disputé 23 matchs cette saison avec le groupe de National 2. Le Béret Merlu est une « récompense mise en place cette saison, qui a pour objectif de perdurer dans le temps. Un modèle afin de favoriser l’émergence d’une culture de la performance auprès du groupe réserve et des jeunes joueurs du FC Lorient », comme le souligne le club breton dans un communiqué.

Mercredi dernier s’est déroulée la deuxième cérémonie des Bérets Merlus à l’Espace FCL. Lors de ce rendez-vous, Eddy Ehlinger, gardien de l’équipe réserve, s’est vu remettre la récompense par Fabien Audard, ancien gardien du FC Lorient. Plus d'infos : https://t.co/tKAA6Dx910 pic.twitter.com/MDJpGakRIt — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 26, 2023

C’est Fabien Audard, ancien gardien du temple lorientais et recordman de matchs avec 352 parties, qui a remis la récompense au jeune espoir passé par l’ASM Belfort. Pour accéder à cette distinction honorifique, le joueur doit cocher l’une de ces cinq capacités, chacune étant liée à l’un des sept commandos de la Marine nationale française. Parmi elles : montrer ses superpouvoirs pour faire basculer la mission (le match) (associé au commando Trépel), assurer les équilibres et la solidité de l’équipe, en exprimant sa capacité à être attentif à ce qui se passe autour de lui (associé au commando Hubert), ou encore exprimer son rôle de finisseur en apportant un plus à l’équipe lors de son entrée (associé au commando Apache).

Une manière originale de distinguer ses matelots.

