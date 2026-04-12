Vahid Halilhodžić résigné concernant l’avenir en Ligue 1 du FC Nantes

L’espoir ne fait pas toujours vivre. Avant-dernier de Ligue 1 et avec huit points de retard sur Nice, première équipe non relégable, l’avenir du FC Nantes en Ligue 1 s’assombrit semaine après semaine. Le match face à Auxerre, barragiste et qui compte cinq points d’avance sur les Canaris n’a pas livré de vainqueur (0-0), de quoi inquiéter Vahid Halilhodžić, l’entraîneur nantais revenu du côté de la Cité des Ducs début mars.

Tout reste possible selon Halilhodžić

En conférence de presse d’après-match, coach Vahid s’est montré particulièrement acerbe : « La situation est de plus en plus désespérée. Mon équipe est sous grosse, grosse pression. Je suis vraiment triste pour mon club. J’essaie tout ce qui est possible, pour donner un coup de main et pour essayer de nous sauver. Est-ce qu’on va réussir ? Je ne peux pas vous dire en ce moment. » Mais il a tout de même tenu à saluer la prestation de ses joueurs face aux Icaunais : « Dans le sport, tout est possible. On reste mobilisé. Les gars font de super entraînements, un super travail. »

Les Canaris joueront face à Brest lors de la prochaine journée avant d’affronter quatre des équipes du top 5 et d’achever la saison face à Toulouse.

Joyeux Hunger Games.

Double mauvaise opération pour Auxerre et Nantes