Le Bayern pourrait être sacré champion d’Allemagne dès la prochaine journée

Another one. Alors que le Bayern a encore creusé son avance au classement en battant largement Sankt Pauli samedi (0-5), le Rekordmeister pourrait être sacré champion d’Allemagne dès le 19 avril prochain.

Une unique condition

Les protégés de Vincent Kompany comptent déjà douze points d’avance sur leur dauphin le Borussia Dortmund, il leur suffira la semaine prochaine de faire mieux que le BvB pour remporter leur 35e Bundesliga. Le Borussia reçoit Hambourg samedi, tandis que le Bayern accueillera Stuttgart dimanche.

Dans le pire des cas, il restera encore quatre journées après pour sabrer la bière.

Michael Olise affole les compteurs