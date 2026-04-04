Les Italiens vont-ils supporter le Canada cet été ?

Le couteau dans la plaie. Sans leur Nazionale chérie à la Coupe du monde, l’été risque d’être long pour les Italiens. À moins qu’ils roulent pour une autre équipe ? C’est ce qu’espère la fédération canadienne, qui a passé un appel à toute la communauté italienne de Toronto : « N’attendez pas quatre ans de plus. Échangez votre maillot pour celui du Canada. » Rendez-vous était donné ce samedi devant le Café diplomatico, dans le quartier de Little Italy : pour un maillot italien apporté, un tout nouveau maillot du Canada offert.

Des dizaines de fans ont fait la queue sur le trottoir et les stocks ont été épuisés en moins de 30 minutes, rapporte Radio Canada. L’initiative a (évidemment) suscité des réponses hostiles sur les réseaux sociaux, mais Canada Soccer n’a pas lâché le morceau : « De nombreux Italo-Canadiens, d’un océan à l’autre, ont contribué à façonner le soccer canadien, et nous voulons qu’ils sachent que notre équipe est prête à les représenter, ainsi que tous les Canadiens, sur la scène mondiale ! »

Une bonne raison pour les Italiens de supporter le Canada ? Les Canucks sont dans le groupe de… la Bosnie-Herzégovine.

Une nouvelle maladresse des Italiens avant leur barrage révélée