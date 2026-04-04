Vincent Kompany espère le retour d’un de ses cadres avant le quart de finale de Ligue des champions

L’espoir fait vivre. Après que ses ouailles ont triomphé de Fribourg dans les derniers instants du temps additionnel ce samedi (2-3), Vincent Kompany a donné des nouvelles de son buteur en série, Harry Kane, touché à la cheville durant la trêve internationale.

Un retour espéré pour le quart aller face au Real

« J’ai le sentiment que ça va le faire », a commenté l’entraîneur du Bayern après la victoire face à Fribourg. Il n’est pas le seul à y croire puisque le directeur sportif du club, Max Eberl, est également allé en ce sens : « Les kinés travaillent sur sa blessure. Il est constamment au centre d’entraînement et travaille. Nous croyons que ça va marcher. Je suis en général quelqu’un de positif », tout comme Joshua Kimmich : « Il jouerait même en chaise roulante. Je m’attends à ce qu’il soit sur le terrain et en forme ».

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Son retour tomberait à point nommé pour les Bavarois au moment d’affronter le Real Madrid au Santiago-Bernabéu ce mardi. Si les protégés de Vincent Kompany se sont imposés au bout du suspense, c’est le scénario inverse qui s’est produit pour les Madrilènes face à Majorque, puisque Vedat Muriqi est venu crucifier la défense merengue au-delà du temps réglementaire (2-1).

Le contre-la-montre est lancé.

Le Bayern, première équipe à atteindre la barre des 100 buts