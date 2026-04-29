Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal

Ce mercredi soir, les cars des deux équipes pourraient être caillassés par… des grêlons. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit ce mercredi Arsenal en demi-finales allers de Ligue des champions, la météo madrilène pourrait avoir son impact sur le jeu. En effet, un gros orage devrait passer sur la capitale espagnole entre midi et 22 heures, rapporte l’Agence nationale de météorologie (AEMET). Ça tombe bien pour les Gunners : le Belge Leandro Trossard a joué toute sa jeunesse sous la drache.

Arsenal est imperméable

L’alerte orange a été déclenchée dans la ville qui s’attend à être frappée par de violentes averses, des grêlons et de fortes rafales. Pour Mikel Arteta, tout cela n’est que du vent et l’Espagnol préfère installer un climat de confiance avant la rencontre : « Nous nous adaptons à n’importe quel contexte. Imaginez le nombre de matchs que nous avons joués dans différents scénarios, différents contextes, avec différents adversaires. »

Au moins, cette fois, la pelouse sera arrosée.

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