Le verdict médical tombe pour Mason Greenwood

Spoiler : pas besoin d’amputer ! Touché à la jambe gauche et contraint de céder sa place prématurément lors de la défaite de l’OM face au LOSC ce dimanche (1-2), Mason Greenwood connaît désormais la gravité de sa blessure. Comme l’indique le communiqué médical publié par l’Olympique de Marseille ce lundi, l’attaquant anglais souffre « d’une béquille au quadriceps gauche, dont l’évolution sera suivie quotidiennement ».

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 23, 2026

Plus de peur que de mal pour l’attaquant marseillais, dont on ne connaît toutefois pas encore la durée d’indisponibilité. Son coéquipier Leonardo Balerdi, qui avait pourtant fini la rencontre, est quant à lui moins chanceux : « victime d’une lésion au mollet droit », le défenseur central est d’ores et déjà forfait pour le regroupement de l’équipe d’Argentine cette semaine.

Les supporters olympiens peuvent souffler, voire plutôt deux fois qu’une.

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