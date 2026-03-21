Claude Puel fustige la VAR

Pas content, pas content. Alors que les Niçois parvenaient à tenir en échec le PSG, l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, a accordé un penalty au PSG après consultation de la VAR, transformé par Nuno Mendes, juste avant la pause. Une décision qui a fait fulminer Claude Puel à la mi-temps au micro de Ligue 1+.

Après quelques minutes de confusion suite à une main, la décision a été prise : penalty 🖐️ Logique selon vous ?#OGCNPSG pic.twitter.com/IDWm5hYRiT — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Un penalty discutable

Interrogé par le diffuseur, le tacticien niçois ne s’est pas privé pour dire ce qu’il pensait de cette action : « On est bien dans notre match. Après quand on prend un but comme ça, on est outré parce que c’est pas penalty. C’est un tir à bout portant, il (Morgan Sanson ndlr) effleure le ballon. Si la VAR intervient là, alors il faut intervenir dès le départ parce que le tireur de corner glisse, il fait double contact. Alors on va jusqu’au bout, on utilise la VAR le plus normalement possible et pour les deux équipes, voilà c’est tout ce que j’ai à dire ».

"On est outré, ce n'est pas penalty !" 😡 Claude Puel extrêmement remonté à la mi-temps de ce #OGCNPSG. pic.twitter.com/rZXaPbdePq — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Fautif sur le coup, Morgan Sanson aussi s’est montré particulièrement amer sur la décision du corps arbitral à la pause. L’ancien marseillais a notamment fait part de son incompréhension, estimant qu’il n’a pas joué sur la trajectoire du ballon, la frappe n’étant pas cadrée. Les Niçois n’ont toutefois pas réussi à relever la tête au retour des vestiaires et se sont finalement inclinés 4 à 0 après avoir été réduits à dix à l’heure de jeu.

Voilà la VAR rhabillée pour le trêve.

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