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Une légende de l'Atlético de Madrid prolonge

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Une légende de l'Atlético de Madrid prolonge

La légende continue.

Koke prolonge d’un an avec l’Atlético de Madrid, a annoncé le club après l’arrivée d’Alejandro Grimaldo, ce mardi. Arrivé à ses 8 ans au club, il a commencé avec les professionnels en 2009, avant de devenir, treize ans plus tard, le recordman de matchs disputés sous les couleurs rojiblancas. Aujourd’hui à 740 rencontres officielles, il n’avait manqué que cinq rendez-vous la saison dernière (56 matchs). À 34 ans, le capitaine du Cholo est l’unique joueur à avoir connu l’arrivée de Diego Simeone sur le banc des Colchoneros, en décembre 2011.

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Celui qui n’a plus connu la Roja depuis la Coupe du monde 2022 (70 sélections) a remporté 8 trophées avec l’Atlético de Madrid : 2 Liga (2014, 2021), 2 Ligue Europa (2012, 2018), 2 Supercoupes d’Europe (2012, 2018), une Copa del Rey (2013) et une Supercoupe d’Espagne (2014).

L’Atlético c’est Koke, Koke c’est l’Atlético.

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