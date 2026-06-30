Un Espagnol présent au Mondial rejoint l'Atlético de Madrid

Atlético Grimaldo. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le latéral gauche du Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo rejoint l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030 a annoncé le récent quatrième de Liga. La somme du transfert se situerait autour de 25 millions d’euros selon Sky Sports. L’ancien du Benfica Lisbonne (2015-2023) avait rejoint la bande à Xabi Alonso avant le doublé historique coupe-championnat (accompagné d’une finale de Ligue Europa) lors de la saison 2023-2024. Après une Supercoupe d’Allemagne, Xabi Alonso est parti au Real Madrid, et Leverkusen a chuté à la sixième place du dernier cru de Bundesliga, synonyme de non-qualification en Ligue des champions.

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Après 145 matchs en trois saisons, pour 30 buts et 45 passes décisives, le vainqueur de l’Euro 2024, actuellement au Mondial avec l’Espagne (14 sélections), quitte les bords du Rhin pour continuer à disputer la C1 en rejoignant les derniers demi-finalistes de la Coupe aux grandes oreilles. Détecté à Valence, sa ville natale, et formé à partir de ses treize ans au FC Barcelone sans jamais y avoir disputé le moindre match professionnel, l’arrière gauche de 30 ans arrive pour sa première expérience au pays.

Histoire de mettre quelques coups francs et des bijoux de centre.

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