Gilberto Mora, du jamais vu depuis Pelé

Crack, vous avez dit ? Titulaire et auteur d’une très belle performance lors du succès du Mexique sur l’Équateur (2-0) en seizièmes de finale dans la nuit de mardi à mercredi, Gilberto Mora a éclaboussé la rencontre de son talent. Et il a surtout établi un nouveau record de précocité plus vu depuis… Pelé !

À hauteur de Pelé

À 17 ans et 259 jours, le prodige mexicain est devenu le deuxième plus jeune joueur à débuter un match de phase à élimination directe d’un Mondial. Seul Pelé fait mieux et le devance… d’une vingtaine de jours seulement. En 1958, année du premier de ses trois sacres mondiaux, le Roi du football avait été titularisé en quarts de finale (et unique buteur) face au pays de Galles à élimination directe à seulement 17 ans et 239 jours.

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El nuevo Pibe de Oro, c’est lui.

Deux morts à Mexico après le match