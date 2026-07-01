Deux morts à Mexico après le match

Le drame a gâché la fête. Après la qualification du Mexique en huitièmes du Mondial au terme d’une démonstration contre l’Équateur (2-0), Mexico a contré les orages en se muant en brasier géant. Les immenses célébrations dans la capitale ont malheureusement causé la mort de deux personnes, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un million de personnes dans les rues

Le secrétaire à la Santé de la capitale mexicaine a indiqué à l’AFP qu’une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans ont été victimes de la foule. Ils sont morts par asphyxie alors que plus d’un million de personnes était réuni dans les rues. La presse locale évoque une troisième victime, mais cela n’a pas été confirmé, pour l’heure, par les autorités.

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)