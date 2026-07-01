S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Mexique-Équateur (2-0)

Deux morts à Mexico après le match

EL
2 Réactions
Deux morts à Mexico après le match

Le drame a gâché la fête. Après la qualification du Mexique en huitièmes du Mondial au terme d’une démonstration contre l’Équateur (2-0), Mexico a contré les orages en se muant en brasier géant. Les immenses célébrations dans la capitale ont malheureusement causé la mort de deux personnes, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un million de personnes dans les rues

Le secrétaire à la Santé de la capitale mexicaine a indiqué à l’AFP qu’une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans ont été victimes de la foule. Ils sont morts par asphyxie alors que plus d’un million de personnes était réuni dans les rues. La presse locale évoque une troisième victime, mais cela n’a pas été confirmé, pour l’heure, par les autorités.

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

EL

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SOCIETY #137, affaire Xavier Dupont de Ligonnès Partie 2

à partir de 8.90€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
21
20
Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)
Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)

Revivez la victoire du Mexique contre l'Equateur (2-0)
30
Revivez France-Suède (3-0)
Revivez France-Suède (3-0)

Revivez France-Suède (3-0)

Revivez France-Suède (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.