Un début de match poussif et 70 minutes en feu d’artifice : les Bleus ont impressionné ce mardi soir face à la Suède (3-0), validant leur billet pour les huitièmes de finale. L’équipe de France a séduit la presse du monde entier, sous le charme d’une ligne offensive exceptionnelle.

De l’autre côté des Pyrénées, les médias espagnols se sont montrés dithyrambiques au sujet de la France, que Marca qualifie de « monstre du Mondial ». Le journal espagnol a également loué le changement tactique effectué par Didier Deschamps, insistant sur l’idée que la France « n’est plus qu’une simple sélection qui court et joue en contre, mais qui désormais joue et contrôle ».

Le Paraguay a apprécié le respect des Bleus

De son côté, Mundo Deportivo a mis en avant les performances de Kylian Mbappé et de Michael Olise en Une avec la légende évidente : « Un déversement de talent. » Outr- Rhin, Kicker a également salué la performance du joueur du Bayern Munich, décrite comme « magique » par le média allemand.

Qualifiés après une victoire historique contre l’Allemagne, les Paraguayens se méfient forcément des Bleus et ont fortement loué la connexion Mbappe-Olise . D10 écrit : « Sixième but de Mbappé et cinquième passe décisive d’Olise à la Coupe du monde. C’est trop facile. La France cherche toujours un adversaire. »

Les médias paraguayens ont également apprécié la décla du capitaine des Bleus au sujet de La Albirroja, puisqu’il a appelé à prendre au sérieux les joueurs de Gustavo Alfaro. Versus loue « le respect total de Kylian Mbappé au Paraguay ! »

Mais est-ce que ce sont toujours les meilleurs qui gagnent à la fin ?

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