Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier

Avec des milliers de chewing-gums mâchés et une dizaine de coups francs, Téji Savanier aura marqué l’histoire de Montpellier. Mais l’aventure est terminée. Le numéro 11 a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Paillade après sept piges et 210 matchs dans l’Hérault, dont les derniers passés en Ligue 2.

Embed www.instagram.com

Sortez les mouchoirs

Téji Savanier, qui vient donc de voir son contrat expirer, a adressé un long message sur son compte Instagram, pour rendre hommage à cette expérience : « Hier soir, à minuit, quelque chose s’est terminé […] Montpellier, c’est bien plus qu’un club pour moi. C’est une ville qui m’a vu grandir, évoluer, tomber et me relever. Des visages qui resteront gravés à jamais. Une famille ». L’enfant de la ville conclut : « Une page se tourne. Mais l’histoire, elle, continue. »

Qui se souvient de sa participation aux JO avec DD Gignac et Flotov ?

Un joueur allemand pourrait investir à Montpellier