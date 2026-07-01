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Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier

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Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier

Avec des milliers de chewing-gums mâchés et une dizaine de coups francs, Téji Savanier aura marqué l’histoire de Montpellier. Mais l’aventure est terminée. Le numéro 11 a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Paillade après sept piges et 210 matchs dans l’Hérault, dont les derniers passés en Ligue 2.

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Téji Savanier, qui vient donc de voir son contrat expirer, a adressé un long message sur son compte Instagram, pour rendre hommage à cette expérience : « Hier soir, à minuit, quelque chose s’est terminé […] Montpellier, c’est bien plus qu’un club pour moi. C’est une ville qui m’a vu grandir, évoluer, tomber et me relever. Des visages qui resteront gravés à jamais. Une famille ». L’enfant de la ville conclut : « Une page se tourne. Mais l’histoire, elle, continue. »

Qui se souvient de sa participation aux JO avec DD Gignac et Flotov ?

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