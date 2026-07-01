Pronostic Belgique Sénégal : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Belgique Sénégal : analyse data, cotes et les meilleurs paris comme la victoire de la Belgique ou les deux équipes marquent pour la Coupe du monde 2026.

Informations clés Belgique invaincue sur ses 5 derniers matchs, 13 buts marqués, 3 clean sheets .

. Sénégal sans Édouard Mendy, 9 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres.

Aucune confrontation récente entre Belgique et Sénégal en compétition officielle.

La Belgique a retrouvé son efficacité offensive après deux matchs décevants.

Pari recommandé : Belgique vainqueur (cote 2,15, proba 47%).

Infos du match Stade Seattle Field (Seattle, WA, USA) — capacité 66 925 Compétition Coupe du monde Tour / Journée 16e de finale Entraîneur Belgique Rudi Garcia Entraîneur Sénégal Pape Thiaw

Après deux rencontres initiales sans relief (0-0 contre l’Iran, 1-1 face à l’Égypte), la Belgique a profondément modifié son profil offensif, signant un large succès 5-1 contre la Nouvelle-Zélande pour valider sa qualification. Cette évolution statistique contraste avec un Sénégal dont la dynamique reste irrégulière : trois défaites en cinq matchs, mais une attaque qui score régulièrement, y compris face à des adversaires réputés plus solides. Le contexte du Lumen Field à Seattle, conjugué à l’absence d’Édouard Mendy dans les buts sénégalais, renforce l’incertitude autour de la solidité défensive des Lions de la Teranga. Les données récentes mettent en lumière une Belgique invaincue sur ses cinq dernières sorties, capable de clean sheet (3/5) mais aussi d’exploser offensivement (13 buts marqués). Les joueurs clés de Rudi Garcia, tels que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, semblent avoir retrouvé leur influence au meilleur moment.

Dans ce contexte de Coupe du monde 2026, il est intéressant de noter que certaines autres sélections africaines se distinguent également. Par exemple, la RD Congo, opposée à l’Angleterre dans un match à fort enjeu, mérite un coup d’œil pour les amateurs de pronostics. Pour en savoir plus, consultez notre article spécial Pronostic Angleterre RD Congo : analyse, cotes et prono Coupe du monde.

Le contexte du match

Le match Belgique – Sénégal s’annonce comme une confrontation indécise lors de cette phase de la Coupe du monde 2026. La dynamique récente des deux équipes, conjuguée à l’enjeu de la qualification, laisse présager un duel où les forces offensives pourraient prendre le pas sur les certitudes défensives.

Par ailleurs, pour mieux comprendre l’environnement nord-américain de ce Mondial, n’hésitez pas à découvrir notre Petit guide de la Bosnie-Herzégovine pour les États-Uniens qui n’y connaissent rien, qui offre un éclairage original sur les équipes présentes à la Coupe du monde 2026.

VERDICT data : la Belgique en meilleure dynamique, Sénégal imprévisible

Forme récente de la Belgique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique V 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran N 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte N 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie V 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique V

Sur les cinq dernières rencontres, la Belgique affiche une invincibilité nette (3 victoires, 2 nuls), avec une défense solide (seulement 2 buts encaissés), mais également une capacité à hausser fortement le ton offensivement : 10 des 13 buts ont été inscrits lors des deux victoires larges face à la Tunisie (5-0) et à la Nouvelle-Zélande (5-1). L’animation offensive, portée par Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, s’est débloquée après deux premiers matchs décevants dans la création. Trois clean sheets attestent cependant d’une structure défensive cohérente, même si la Belgique reste parfois dépendante de ses individualités pour faire la différence.

Forme récente du Sénégal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Sénégal 5-0 Irak V 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal D 16/06/2026 France 3-1 Sénégal D 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal N 31/05/2026 États-Unis 3-2 Sénégal D

Le Sénégal n’a remporté qu’une seule de ses cinq dernières sorties, mais son attaque n’est jamais restée muette excepté lors du nul vierge en Arabie saoudite. Malgré trois défaites, la sélection de Pape Thiaw a montré une vraie capacité à marquer (10 buts en 5 matchs) avec Sadio Mané en figure de proue. Défensivement, l’équipe a encaissé 9 buts, soulignant une fragilité amplifiée par l’absence d’Édouard Mendy dans les buts depuis la blessure subie contre la Norvège. Cette perméabilité défensive n’a pas empêché le Sénégal de se qualifier grâce à un large succès face à l’Irak (5-0), mais elle interroge à l’approche d’un adversaire au réveil offensif comme la Belgique.

Historique des confrontations

Belgique – Sénégal ne se sont jamais affrontés récemment.

Notre pronostic : Belgique vainqueur ou les deux équipes marquent ?

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► Le pari « Belgique vainqueur » est coté à 2,15. Cette cote correspond à une probabilité implicite d’environ 47 %, ce qui semble cohérent compte tenu de la dynamique : la Belgique reste invaincue depuis cinq matchs, avec trois clean sheets et un secteur offensif relancé. À l’inverse, le Sénégal a perdu trois fois sur ses cinq dernières rencontres, tout en encaissant au moins deux buts lors de chacune de ses défaites. L’absence d’Édouard Mendy fragilise encore la défense sénégalaise. Toutefois, la capacité du Sénégal à marquer face à des équipes plus huppées (buts contre la France, la Norvège et les États-Unis) demeure un facteur de risque : une inefficacité offensive temporaire des Belges pourrait faire échouer ce pari.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,82. Cette sélection s’appuie sur la régularité offensive des deux sélections : la Belgique n’a manqué de marquer qu’une seule fois sur ses cinq derniers matchs, tandis que le Sénégal a trouvé la faille dans quatre de ses cinq rencontres récentes. La défense remaniée du Sénégal et le profil plus ouvert des derniers matchs plaident pour ce scénario, mais aucun pari n’est sans aléa.

Le résultat de ce Belgique – Sénégal reste incertain, même si les données récentes penchent pour la Belgique. Garder le contrôle de sa mise et privilégier le jeu responsable demeure essentiel.

En direct : Belgique-Sénégal (0-0)