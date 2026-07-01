Le meilleur défenseur d'Italie débarque à Chelsea

La 72e recrue est la bonne. Chelsea vient d’annoncer une nouvelle arrivée dans le sud de Londres avec le recrutement du jeune arrière droit Marco Palestra en provenance de l’Atalanta. Le joueur de 21 ans s’est engagé pour une durée de sept ans chez les Blues, jusqu’en 2033.

Embed t.co

Alors les connaisseurs de Serie A : énième flop à 57 millions d’euros ou braquage absolu ? Quoi qu’il en soit, le jeune international a disputé 37 rencontres avec Cagliari cette saison, club où il était prêté depuis le début de la saison.

Défenseur de l’année en Serie A

L’Italien arrive en Angleterre avec l’étiquette de meilleur défenseur de la saison en Serie A. Une belle reconnaissance qu’il espère pouvoir bonifier sous les ordres de Xabi Alonso, lui aussi fraîchement débarqué chez les Blues : « Nous avons tellement de joueurs talentueux ici, une équipe vraiment forte avec Xabi (Alonso). Il m’a parlé de la façon dont il voulait que je joue, ce qui est excitant, et on ne peut qu’attendre de débuter le championnat de Premier League. »

Comme quoi, il n’y a pas besoin de disputer le Mondial pour taper dans l’œil des gros poissons.

Enzo Maresca s’excuse auprès de Chelsea