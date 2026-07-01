Pronostic Angleterre RD Congo : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Angleterre – RD Congo : découvrez notre pronostic Coupe du monde avec conseils sur la victoire de l’Angleterre et le pari Harry Kane buteur. Analyse complète ici.

Informations clés L’Angleterre reste sur 4 victoires et 4 clean sheets en 5 matchs.

en 5 matchs. La RD Congo a remporté un seul de ses 5 derniers matchs (1V 2N 2D).

Aucune confrontation récente entre Angleterre et RD Congo.

Harry Kane a marqué 2 fois en phase de groupes.

Le match se dispute à l’Atlanta Stadium (68 239 places).

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité 68 239 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel Entraîneur RD Congo Sebastien Desabre

Le principal enjeu de cette rencontre réside dans la confirmation de la dynamique anglaise face à une RD Congo qui s’invite pour la première fois à ce stade de la Coupe du monde. Les Three Lions, invaincus sur leurs cinq derniers matchs, n’ont encaissé que deux buts et restent sur quatre clean sheets, incarnant la maîtrise défensive attendue d’un favori. La pression sera logiquement plus forte sur l’Angleterre, dont le sélectionneur Thomas Tuchel vise une qualification sans accroc, tandis que la RD Congo de Sébastien Desabre, déjà auteur d’un parcours inédit, aborde ce huitième de finale sans attentes excessives. L’évènement se jouera dans l’antre d’Atlanta, où l’effectif anglais, porté par Harry Kane et Jude Bellingham, cherchera à convertir sa supériorité sur le papier en qualification effective.

Forme récente : L’Angleterre part avec la faveur des chiffres comme du contexte

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Panama 0-2 Angleterre V 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana N 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie V 10/06/2026 Angleterre 3-0 Costa Rica V 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande V

Angleterre – RD Congo : L’Angleterre a parfaitement négocié la phase de groupes, remportant quatre de ses cinq derniers matchs et n’encaissant que deux buts (face à la Croatie). La solidité défensive est manifeste, avec quatre clean sheets, dont trois obtenus à domicile. Même lors de la seule rencontre sans marquer (0-0 contre le Ghana), l’équipe n’a jamais véritablement été inquiétée sur le plan défensif. Harry Kane, désormais meilleur buteur anglais en Coupe du monde, et Jude Bellingham, très remuant entre les lignes, ont régulièrement apporté le danger. Le pressing haut et le contrôle du tempo sont également perceptibles dans la gestion collective, ce qui conforte la trajectoire d’un favori en maîtrise, même si la difficulté à débloquer certaines défenses basses demeure l’unique bémol récent.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 RD Congo 3-1 Ouzbékistan V 24/06/2026 Colombie 1-0 RD Congo D 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo N 09/06/2026 RD Congo 1-2 Chili D 03/06/2026 RD Congo 0-0 Danemark N

La RD Congo aborde ce huitième de finale avec un bilan contrasté : une seule victoire lors des cinq derniers matchs, acquise lors de la dernière journée contre l’Ouzbékistan (3-1), et deux défaites contre la Colombie et le Chili. Les Congolais ont montré une capacité à se projeter vers l’avant mais restent friables sur le plan défensif, avec seulement un clean sheet sur cette séquence et deux rencontres sans marquer. Sébastien Desabre mise sur une organisation défensive disciplinée – 29 clean sheets en 57 matchs depuis son arrivée – mais cette solidité a été régulièrement mise à l’épreuve dès que l’adversaire met du rythme. L’expérience de la phase de groupes, marquée par des nuls contre des équipes de standing supérieur (Portugal, Danemark), atteste d’une capacité à résister, mais rarement sur la durée totale d’un match.

Le contexte du match et statistiques clés

Angleterre – RD Congo ne se sont jamais affrontés récemment.

Pour suivre d’autres analyses de huitièmes de finale et vous faire une idée des rencontres à venir, vous pouvez consulter notre pronostic France Suède : analyse, cotes et prono Coupe du monde.

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► Le pari « Angleterre vainqueur » est coté à 1,27. Cette estimation, correspondant à une probabilité implicite d’environ 79 %, s’appuie sur une série anglaise de 4 victoires en 5 matchs, 4 clean sheets sur la même période et une supériorité statistique à domicile (3V 1N 0D). À l’inverse, la RD Congo reste sur une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties, avec seulement un clean sheet et deux rencontres sans inscrire le moindre but. La prudence reste de mise face à la discipline défensive des équipes de Sébastien Desabre, capable de verrouiller un score nul à la pause ou de tenir en échec des blocs offensifs plus réputés (1-1 contre le Portugal).

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Par ailleurs, le parcours de certaines nations africaines dans cette Coupe du monde 2026 est à suivre de près, comme le met en avant notre article sur Christ Inao Oulaï, le nouveau joyau ivoirien.

Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Harry Kane buteur dans le match » est coté à 1,73. Kane a trouvé le chemin des filets à deux reprises en phase de groupes et vient de devenir le meilleur buteur anglais en Coupe du monde. Face à une défense congolaise qui n’a réalisé qu’un clean sheet sur ses cinq derniers matchs, sa capacité à convertir les occasions reste un argument fort, même si le risque d’un match verrouillé existe toujours au stade des matchs à élimination directe.

Aucun pari n’est sans risque, et la discipline congolaise pourrait compliquer la tâche des favoris sur une rencontre sèche. Angleterre – RD Congo promet cependant un duel tactique où la supériorité anglaise doit logiquement faire la différence.

En direct : Angleterre - RD Congo (0-0)