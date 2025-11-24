Mason Greenwood à l’OM, un atout et un malaise permanent

Maître artificier de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood contribue grandement au rayonnement offensif de son équipe cette saison. Une réussite sportive qui ne suffira pas à effacer les agissements passés de l’attaquant de 24 ans. Le malaise est et restera profond.

Il est passé meilleur buteur du championnat, ce vendredi soir, après son doublé face à Nice, portant son total à dix réalisations en treize journées de championnat. Mason Greenwood marche sur l’eau en ce début de saison. L’attaquant est indéniablement l’atout offensif majeur de l’OM, intraitable à la finition avec 33 buts inscrits, une première à ce stade de la saison depuis 1948. Un bilan épatant, ponctué de beaux passements de jambe et d’une influence certaine dans le cœur du jeu de son équipe, qui ne doit pour autant pas faire oublier le passé, celui des accusations de violences conjugales, tentative de viol et menace de mort, documentée par des photos et des enregistrements audio très violents à l’époque, avant que les charges soient abandonnées en février 2023.

Le soutien gênant de De Zerbi

Débarqué à Marseille en provenance de Getafe à l’été 2024, le meilleur joueur UNFP du mois d’octobre avait grandement divisé la communauté marseillaise à son arrivée. Au point que le maire de Marseille, Benoît Payan, avait exprimé son refus catégorique que le « club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme » et exhorté Pablo Longoria à ne pas faire de « faute majeure ». Le temps est passé, Greenwood a montré l’étendue de son talent sur le terrain et annoncé en février dernier la naissance de son deuxième enfant avec sa femme, Harriet Robson.

Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire, c’est que c’est une bonne personne. Il a payé très cher ce qu’il s’est passé, vraiment très cher. Roberto De Zerbi

Cette dernière avait pourtant publié sur ses réseaux les preuves des violences de son mari, et porté plainte contre lui, avant qu’un témoin clé ne se retire de l’affaire, entraînant l’abandon des poursuites. De nombreux supporters semblent également prêts à accorder leur pardon et à réhabiliter l’artiste, considéré comme une plus-value pour le championnat français, en peine de magiciens. Ils sont loin d’être les seuls.

« Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire, c’est que c’est une bonne personne. Il a payé très cher ce qu’il s’est passé, vraiment très cher. Ici, il a probablement trouvé l’environnement qui lui convient, il a trouvé de l’affection, une main tendue et il se comporte très bien. » Ces mots sont signés Robert De Zerbi. L’entraîneur du club phocéen, qui affrontera Newcastle ce mardi, a même été plus loin et sorti les violons au sujet de son attaquant, décisif 43 fois en 52 matchs depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, qui affrontera pour la première fois une équipe anglaise depuis ses affaires extrasportives : « Quand je vois la personne qu’il est, ça me fait de la peine. Je suis désolé pour ce qui est arrivé dans sa vie, sans vouloir entrer davantage dans les détails. Je connais une autre personne que celle qui a été décrite, surtout en Angleterre. »

Un avenir international incertain

Parti par la petite porte de Manchester United en 2023, son club formateur où il avait été blanchi après une enquête interne de six mois, mais aussi plus globalement d’Angleterre, où très peu de monde montait au créneau pour le défendre, le natif de Bradford n’a plus été appelé en sélection depuis le 5 septembre 2021, date de son unique cape. Interrogé ce lundi sur le souhait potentiel de Greenwood de porter de nouveau le maillot des Three Lions, Angel Gomes a botté en touche avant de se montrer dithyrambique au sujet de son coéquipier en club : « Je n’ai pas parlé avec lui de ce qu’il veut faire. On parle de Call of Duty, FIFA, de football, mais pas de ses objectifs. […] Il est aimé par tout le monde. C’est vraiment quelqu’un de très gentil. Il travaille très dur. »

🏆 Ligue des Champions 🎙 Gomes défend Greenwood : "Ici, il est aimé, il travaille dur"#beINSPORTS pic.twitter.com/puye791mYg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2025

Depuis cet été, l’attaquant phocéen possède la nationalité et le passeport jamaïcains, mais traîne pour entériner son changement de sélection, qui est irréversible. Contrairement à l’Angleterre, le pays des Caraïbes, d’où est originaire sa mère, n’est pas encore qualifié pour la Coupe du monde, et Greenwood doit espérer retourner l’opinion publique avec ses performances de haute volée et pousser Thomas Tuchel à l’appeler de nouveau. Cela semble toutefois hautement improbable, tant son image est dégradée outre-Manche. En septembre dernier, le sélectionneur allemand semblait catégorique en déclarant qu’il n’était « pas dans nos plans pour notre équipe ». Il ne faut jamais dire jamais dans le foot, mais le statut de meilleur buteur de Ligue 1 ou un gros match contre Newcastle ne devraient pas suffire à Greenwood pour laver son nom en Angleterre.

Roberto De Zerbi monte au créneau pour Mason Greenwood