Ligue 1+ réouvre la porte à une distribution par Canal+

Et j’ouvre la porte. Et je ferme la porte. Et je réouvre la porte. À quoi ressemblera précisément l’offre de Ligue 1+ la saison prochaine ? Venu s’exprimer auprès de RMC ce dimanche, le directeur marketing et éditorial de la chaîne, Jérôme Cazadieu, a de nouveau ouvert le porte à une distribution de la part de Canal+, « mais pas à n’importe quelles conditions ». « Il faut que les conditions soient réunies pour qu’on ait une distribution au même titre que les autres distributeurs que nous avons aujourd’hui. Ce qui n’était pas le cas de ce qui avait été proposé par Canal+ l’été dernier », a-t-il clamé.

⚽ "La porte est ouverte à Canal+" ➡ Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, donne les conditions d’un éventuel retour du championnat de France sur la chaîne cryptée Canal+#RMCLive pic.twitter.com/eTjRw7HT8D — RMC (@RMCInfo) May 17, 2026

Vers une hausse des tarifs ?

Cazadieu a également laissé entendre que le prix des abonnements allait augmenter en vue de la saison prochaine, reconnaissant que les tarifs « sont amenés à évoluer ». « Ceux qui ont été abonnés cette saison bénéficieront d’un tarif préférentiel », a-t-il toutefois tenté de rassurer, alors que Ligue 1+ diffusera désormais l’intégralité des rencontres en plus de la toute nouvelle Ligue 3.

Pour une fois que l’on sait où la Ligue 1 sera diffusée dès le mois de mai, c’est déjà pas si mal…

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