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Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?

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Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?

Hop, vous venez de gagner un voyage dans le temps, destination le mois de juin ! Imaginez un cocktail frais, l’odeur des brochettes grillées, les rires des copains… Mais que manque-t-il pour attendre bien sagement les matchs de l’équipe de France ? Un peu de zik’, pardi ! Et cette année, il semblerait qu’un certain Crystalo ait pris de l’avance pour succéder à Vegedream. Aucune idée de qui se cache derrière ce blase, mais le morceau qu’il a créé, « Imbattables  », est conçu pour être scandé.

Tous les ingrédients pour un hit

Oubliez la plume de MC Solaar, le flow d’Oli et la musicalité de Disiz : il est ici question de beugler les noms des joueurs français sur une prod’ et des percussions se voulant galvanisantes. Et bien sûr, le refrain n’oublie pas de répéter le terme principal, « Imbattables  ». Moins exaltant que « Ramenez la Coupe à la maison  », mais sans doute tout aussi efficace une fois la pratique testée et approuvée.

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Deux couplets clamant la force des hommes de Didier Deschamps, trois minutes de musique et une formule qui reste en tête : il n’en fallait pas plus pour déchaîner les réseaux sociaux, les créations TikTok et Instagram comprenant « Imbattables » se multipliant.

Pas sûr que Crystalo s’attendait à devoir composer un remix avec « MAAAAXEEENCE LAAACROIIIX  ».

Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

SW

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