Cet Arsenal est-il plus fort que celui des Invincibles ?

Les djeuns appellent ça un hot take. Vingt ans après, Arsenal est de retour en finale de Ligue des champions après son succès étriqué contre l’Atlético de Madrid (1-0). De quoi rendre jaloux Thierry Henry, avant-centre et capitaine de l’équipe battue par le Barça de Frank Rijkaard au Stade de France ? Même pas.

Un record en Ligue des champions

Le melon le plus mûr d’Europe concède que la formation entraînée par Mikel Arteta joue dans les mêmes sphères que celle d’Arsène Wenger, voire plus si affinités. « Quand on regarde ce que ce groupe a accompli, il faut prendre un peu de recul pour vraiment en prendre la mesure. On parle souvent des “Invincibles” de 2004, mais qu’en est-il de ce que cette équipe a réalisé en traversant la Ligue des champions sans connaître la défaite ? C’est un tout autre niveau », a-t-il clamé sur le plateau de CBS, mardi soir. Avec 11 victoires et 3 nuls cette saison, les Londoniens ont effectivement établi un nouveau record dans l’histoire de la compétition.

Pour Titi, meilleur buteur de l’histoire du club, cet Arsenal version 2026 « redéfinit la norme ». L’ancien international français, qui se décrit toujours « comme un fan » des Gunners, avoue avoir eu les larmes aux yeux après la qualification.

Ça, c’était juste le niveau de jeu.

Le pire Atlético de Madrid de Diego Simeone ?