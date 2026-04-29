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Footox : le débrief de la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern

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Footox : le débrief de la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern

Il fallait qu’on en cause, ouvrir un micro et se poser autour de cette table pour revenir sur ce qu’il s’est passé ce mardi au Parc des Princes. Un épisode spécial de Footox, enregistré le lendemain d’un match de folie furieuse entre le PSG et le Bayern, cette demi-finale aller de Ligue des champions qui s’est achevée sur le score de 5-4.

Le genre de match qui donne raison à ce podcast, mais aussi qui donne envie d’aller au stade, qui justifie (un tout petit peu) de payer chaque mois un abonnement à une chaîne payante, et qui explique surtout pourquoi on s’entête à suivre ce sport toujours plus mégalo.

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