José Fonte annonce quitter le LOSC

Le défenseur central de Lille, José Fonte vient d’annoncer son départ du club nordiste sur son compte Instagram. À l’image de Jonathan Bamba qui vient de s’engager avec le Celta de Vigo, le capitaine lillois a disputé cinq saisons chez les Dogues et a été sûrement l’un des plus appréciés des supporters. Un douzième homme qu’il a souhaité remercier pour son long soutien : « Les Lillois, je ne vous oublierai jamais… Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre amour, votre appréciation et votre respect. Merci Lille Olympique Sporting Club et la ville de Lille, j’espère vous avoir bien représenté et vous avoir rendu fier ».

« Je peux dire avec fierté que je vous ai donné le meilleur de moi-même, jusqu’à la toute dernière seconde. J’ai essayé d’être une influence positive, un grand professionnel, de pousser tout le monde dans la même direction… vers le succès », a ajouté le Portugais de 39 ans qui devrait s’engager du côté de Braga dans les jours à venir et disputera le troisième tour de qualification en C1.

