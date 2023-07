Jonathan Bamba dansera la saison prochaine en Espagne

Bamba, la nouvelle danse espagnole.

Après avoir été au bout de son contrat de cinq ans avec Lille, Jonathan Bamba vient de poser ses valises en Espagne, au Celta de Vigo pour deux saisons. L’ailier de 27 ans a esquivé plusieurs propositions venues de l’étranger pour rejoindre le tout récent 13e de Liga et ne disputera donc aucune compétition européenne. Avec six buts en 34 rencontres la saison dernière, le natif d’Alfortville vient renforcer l’attaque galicienne, déjà en forme en ce début de saison après sa victoire écrasante sur Al-Nassr ce lundi (5-0). Et Los Celestes n’ont pas manqué de louer les qualités d’un « joueur de très haut niveau, doté d’instinct, de déséquilibre et d’une qualité technique remarquable », bien que souvent critiqué dans le Nord de la France.

Éparpillée entre Florence, Nice et Vigo, la BIP-BIP ne répond plus.

