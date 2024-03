Le Real Madrid écrase le Celta de Vigo

Real Madrid 4-0 Celta de Vigo

Buts : Vinícius (21e), Guaita CSC (79e), Domínguez CSC (88e) et Güler (90e+4) pour le Real

L’autoroute vers le titre est toute tracée.

Le Real n’a plus que dix matchs à jouer pour décrocher le titre de champion d’Espagne, et il s’en rapproche chaque semaine un peu plus. Ce dimanche, les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont fait qu’une bouchée d’un tout petit Celta de Vigo, qui a même aidé son adversaire du jour avec deux buts contre son camp. En forme ces derniers temps, Vinícius a ouvert la marque en reprenant le cuir à bout portant après une première tête d’Antonio Rüdiger (21e). Puis Madrid a très longtemps attendu avant de se mettre à l’abri.

Auteur de onze arrêts, Vicente Guaita a malgré tout été malchanceux à la suite d’un nouveau coup de casque de Rüdiger qui a propulsé le ballon sur la barre, puis dans le dos du portier de Vigo avant d’aller au fond de la cage (79e). Juste avant le temps additionnel, le défenseur Carlos Domínguez a lui aussi été maladroit et poussé le cuir dans ses filets sur un centre de Vinícius (88e). La cerise sur le gâteau pour les supporters madrilènes est arrivée au bout du bout : mis sur orbite par Dani Ceballos, Arda Güler a dribblé le gardien adverse et s’est offert son premier pion sous les couleurs du Real (90e+4).

Sept points d’avance sur Gérone et huit sur le Barça, ça commence à sentir bon pour les Merengues.