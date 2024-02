Pronostic Celta Vigo Almeria : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta se donne de l’air face à Almeria

La 27e journée de Liga débute vendredi par une affiche concernant la lutte pour le maintien entre le Celta Vigo et Almeria. Actuellement, l’équipe galicienne occupe la première place de non relégable avec 3 points de plus que Cadix, 18e. Depuis maintenant plusieurs saisons, le Celta lutte pour ne pas descendre. Après avoir repris du poil de la bête lors de la période des fêtes, la formation galicienne est retombée dans ses travers puisqu’elle n’a remporté qu’un seul match lors des 7 dernières journées. Lors de ce passage, le Celta a peu marqué de points avec une victoire, un nul pour 5 revers. La semaine passée, les partenaires de Bamba ont limité la casse en signant un nul à Cadix (2-2) empêchant ainsi la formation andalouse de combler une partie de son retard. Lors de ce match, les coéquipiers d’Aspas ont mené de 2 buts avant d’être rejoints sur le gong. En prenant un avertissement, le capitaine du Celta (buteur) ne sera pas de ce match face à Almeria.

De son côté, Almeria vit un calvaire depuis le début de saison. En effet, l’Union est calée à la dernière place depuis quasiment l’entame du championnat, et n’a toujours pas remporté le moindre match et a signé 9 nuls en 26 journées. Avec 12 points de retard sur le 1er non relégable, il est fort probable de retrouver cette formation en Liga B l’an prochain. Néanmoins, l’Union n’a pas abdiqué comme elle l’a démontré le week-end dernier en accrochant un nul à domicile face à l’Atletico Madrid de Diego Simeone (2-2). Lors de ce match, l’argentin Romero a brillé en signant un doublé. C’est en déplacement que la lanterne rouge galère le plus avec pas moins de 11 défaites, pour 1 nul sur ses 12 derniers matchs à l’extérieur. A domicile, le Celta Vigo devrait prendre 3 points face à la lanterne rouge et s’offrir un bol d’air dans la lutte pour le maintien. Sans Aspas (5 buts), c’est Strand Larsen (9 buts) qui est attendu.

