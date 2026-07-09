Clément Turpin de retour en quarts de finale

Do you speak english, Clément ? Les désignations arbitrales continuent de tomber à l’approche des quarts de finale de la Coupe du monde. Si l’équipe de France sera arbitrée par un quintette 100% argentin face au Maroc, un autre tricolore sera sur le pont. Clément Turpin a en effet été désigné pour diriger le choc entre l’Angleterre et la Norvège, samedi soir à Miami.

Un arbitre portugais dirigera Suisse-Argentine

Le quatrième match du sifflet tricolore dans cette Coupe du monde, lui qui a déjà porté chance aux Three Lions lors de leur entrée en lice contre la Croatie (4-2). La FIFA a également dévoilé le nom de l’homme qui aura la lourde charge d’arbitrer Suisse-Argentine, quelques jours après la polémique atour de certaines décisions de François Letexier lors de la qualification de l’Albiceleste contre l’Egypte. Il s’agira du portugais João Pinheiro.

Sacré sens de l’humour de la part de la FIFA.

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