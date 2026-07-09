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France-Maroc ? Très peu pour la télé italienne

TJ
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France-Maroc ? Très peu pour la télé italienne

Le sens des priorités. Grande absente de la Coupe du monde depuis 12 ans, l’Italie vit un Mondial de plus à la maison. Des moments dans lesquels on se rattache forcément au passé : 20 ans tout pile après le dernier sacre italien, la chaîne Sky Italia a décidé de diffuser… le France-Italie de 2006, au cours duquel la Squadra Azzurra a glané son quatrième et dernier titre mondial.

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Un choix qui en dit long sur la nostalgie italienne concernant l’équipe nationale. Si bien que Sky a également fait le choix de diffuser tout l’avant-match alors mis en place ce 9 juillet 2006. À noter qu’en Italie, c’est la Rai qui a les droits de diffusion de la Coupe du monde, d’où ce troll fort sympathique.

De quoi donner un aperçu de ce que les moins de 20 ans italiens ne connaissent pas.

TJ

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