Les Bleus ne trouvent toujours pas la solution face au Maroc

Suspense total entre Français et Marocains. À la mi-temps, ni l’équipe de France ni le Maroc n’a su prendre un avantage (0-0). Les Bleus avaient une grande chance de mener mais Kylian Mbappé s’est foiré sur penalty face à Yassine Bounou, après un tir trop peu dangereux.

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Un coup dur pour l’attaquant français, et moins une pour des Lions de l’Atlas très peu offensifs depuis le début de la rencontre. Les Marocains ont opté pour un bloc assez bas, leur permettant pour l’instant de faire jeu égal malgré le peu d’occasions créées.

Attention au piège pour les Bleus !