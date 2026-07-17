La France en finale du Mondial

Qui a dit qu’il n’y aurait pas d’équipe de France en finale de Coupe du monde cette semaine ? De l’autre côté de la Manche, en Irlande à Waterford, les Bleues du foot gaélique se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde. Elles joueront, ce vendredi, leur finale face à San Francisco. Lors d’un entretien pour So Foot, le secrétaire général de la fédération française des sports gaéliques avait confié, que les joueuses « ont de grandes chances de bien figurer dans le tournoi », et c’est donc chose faite.

Désillusion chez les hommes

Tout comme la bande de DD aux États-Unis, les hommes ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finales après une défaite contre leur bourreau d’il y a trois ans également : Sean McDermott’s, une équipe de Birmingham. C’est une désillusion pour les Bleus qui avaient pour objectif de ramener la coupe à la maison après une défaite en finale (7-10), il y a trois ans.

Leur Espagne à eux.

Saliba, ça fait froid dans le dos