S’abonner au mag
  • Liga
  • J8
  • Celta de Vigo-Atlético de Madrid (1-1)

L’Atlético accroché à Vigo

TB
L’Atlético accroché à Vigo

  Celta de Vigo 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Aspas (68e) pour le Celta // Starfelt (6e CSC) pour les Colchoneros

Expulsion : Lenglet (40e) pour les Colchoneros

Pas pratique, le foot en infériorité numérique.

Réduit à dix avant la pause, l’Atlético de Madrid s’est fait rattraper par le col sur la pelouse du Celta de Vigo (1-1). Les Colchoneros laissent encore filer des points dans la course aux premières places. Tout avait pourtant bien commencé sur un déboulé côté droit de Pablo Barrios, dont le centre est détourné au fond de ses propres filets par le malheureux Carl Starfelt (0-1, 6e).

Lenglet exclu, l’Atlético rejoint

Tout a ensuite déraillé pour les joueurs de la capitale. Déjà averti, Clément Lenglet perd bêtement le ballon puis retient Ferran Jutgla, écopant d’un deuxième avertissement fatal. Une infériorité numérique à laquelle ne résisteront pas ses partenaires. Sur un centre venu de la droite, Borja Iglesias croit égaliser, mais Jan Oblak stoppe le ballon… poussé au fond par Iago Aspas, tout juste entré en jeu (1-1, 68e).

Nul, nul, nul, nul. Quatre nuls déjà pour l’Atlético cette saison en Liga.

L’Atlético de Madrid manque une occasion en or de prendre la tête de la Liga

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Lille-PSG (1-1)
Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!