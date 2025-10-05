L’Atlético accroché à Vigo

Celta de Vigo 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Aspas (68e) pour le Celta // Starfelt (6e CSC) pour les Colchoneros

Expulsion : Lenglet (40e) pour les Colchoneros

Pas pratique, le foot en infériorité numérique.

Réduit à dix avant la pause, l’Atlético de Madrid s’est fait rattraper par le col sur la pelouse du Celta de Vigo (1-1). Les Colchoneros laissent encore filer des points dans la course aux premières places. Tout avait pourtant bien commencé sur un déboulé côté droit de Pablo Barrios, dont le centre est détourné au fond de ses propres filets par le malheureux Carl Starfelt (0-1, 6e).

Lenglet exclu, l’Atlético rejoint

Tout a ensuite déraillé pour les joueurs de la capitale. Déjà averti, Clément Lenglet perd bêtement le ballon puis retient Ferran Jutgla, écopant d’un deuxième avertissement fatal. Une infériorité numérique à laquelle ne résisteront pas ses partenaires. Sur un centre venu de la droite, Borja Iglesias croit égaliser, mais Jan Oblak stoppe le ballon… poussé au fond par Iago Aspas, tout juste entré en jeu (1-1, 68e).

Nul, nul, nul, nul. Quatre nuls déjà pour l’Atlético cette saison en Liga.

L’Atlético de Madrid manque une occasion en or de prendre la tête de la Liga