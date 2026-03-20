Naples s’en sort encore grâce à son meilleur joueur

Cagliari 0-1 Naples

But : Mctominay (2e)

Dix-huitième au Ballon d’or, ce n’est pas rien. Et Scott McTominay, puisque c’est de lui dont il s’agit, tient à faire honneur à ce classement : le milieu de terrain brille avec Naples cette saison encore, et a fait gagner son équipe ce vendredi soir encore. Comment ? En marquant l’unique but du match opposant son club à Cagliari lors de la 30e journée de Serie A, dès la… deuxième minute de jeu même pas, l’Écossais poussant le ballon dans les cages adverses comme il a pu à la suite d’un corner.

Le champion en titre à six points du leader

Cette victoire sur la plus courte des marges n’est pas imméritée pour les visiteurs, qui ont frappé une petite vingtaine de fois (contre deux tirs cadrés, en faveur des locaux) et qui ont monopolisé la sphère pendant plus de 70% du temps. Ce succès leur permet en tout cas de doubler Milan avec deux points d’avance, de passer provisoirement deuxièmes du championnat d’Italie et de revenir à six unités de l’Inter (une rencontre supplémentaire à disputer, pour le leader). Et si, et si…

⏱ | Il ne fallait pas arriver en retard, 2 minutes ont suffi à Scott McTominay pour ouvrir le score face à Cagliari. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⚡️ #CagliariNapoli Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 pic.twitter.com/hWtj9jvWDh — DAZN France (@DAZN_FR) March 20, 2026

Naples est champion d’Italie !