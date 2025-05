Contre Naples, Cagliari devrait faire jouer son troisième gardien

Rien ne sera laissé au hasard.

L’évènement football du week-end (en dehors de la finale de Coupe de France) sera bien sûr cette 38e et ultime journée de Serie A, remplie d’enjeux. Alors qu’Empoli et Lecce se battent pour le maintien, et que la Juventus est aux prises avec les deux clubs de Rome pour un retour en Ligue des champions, la guerre entre Inter et Naples pour un titre de champion d’Italie cristallise toutes les attentions.

Les deux premiers joueront deux équipes du ventre mou ce vendredi soir : l’Inter se déplacera à Côme, 10e, pendant que Naples recevra Cagliari, 14e. Si les ultras rossoblù souhaitent que leur équipe joue ce match à fond, un détail ne risque pas d’aller dans le sens de leurs attentes.

Caprile, c’est fini

Elia Caprile, prêté par Naples depuis janvier dernier, réalise six mois de qualité à Cagliari (sept clean sheets en 22 apparitions). Si rien ne force les Sardes à écarter leur gardien contre son club parent, le portier reste originaire de la ville de Campanie, ce qui pourrait l’exposer à une énorme pression des supporters. La presse italienne, par ailleurs, a annoncé son forfait en raison « d’une blessure musculaire ». Alors que l’Albanais Alen Sherri est numéro 2 dans la hiérarchie, l’entraîneur Davide Nicola aurait choisi d’offrir du temps de jeu à Giuseppe Ciocci, n’ayant jusqu’ici jamais joué en Serie A. Gianluca Gaetano et Sebastiano Luperto, eux aussi formés chez les Partenopei, devraient également manquer cette rencontre.

Elia #Caprile salta Napoli-Cagliari per un infortunio muscolare — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2025

De toute manière, on rêve tous d’une finale pour décider du champion.

Naples cartonne Cagliari