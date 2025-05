Naples-Inter : la dernière bataille d’Europe

Dans le meilleur des cas, nous serons tous suspendus à notre téléviseur lundi soir, devant le spareggio – comprendre un barrage – entre l’Inter et le Napoli pour déterminer le champion d’Italie 2024-2025. Dans le pire des cas, le plus probable, ces deux prétendants ne finiront pas à égalité de points à l’issue de leur dernier match, et l’un d’eux pourra sabrer le prosecco dès ce vendredi soir. Pendant que les Napolitains (79 points) recevront Cagliari, les Nerazzurri (78 points) se déplaceront à Côme où sévit un Maxence Caqueret en pleine forme. Dernier « grand » championnat où il reste du suspense quant à l’identité du vainqueur, la Serie A nous a offert une belle empoignade entre des Lombards expérimentés et articulés autour de la même colonne vertébrale que ces trois dernières saisons, et des Partenopei requinqués par l’arrivée sur le banc de l’inimitable Antonio Conte.

19 matchs d’écart

En ballottage favorable avant le coup d’envoi de cette ultime journée, le Napoli a tout de même pu s’appuyer sur une base qui avait connu les joies du Scudetto décroché en 2023. Parmi l’effectif champion il y a deux ans, ils sont encore dix à garnir une armée qu’Antonio Conte a su remobiliser après une saison catastrophique, passée à digérer un titre que le club attendait depuis 33 ans. Et voilà le fantasque entraîneur italien en position d’en offrir un deuxième, seulement deux ans plus tard. L’ex-coach de la Juventus a profité de la non-qualification en Coupe d’Europe pour guider son groupe dans la course au titre. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, en décembre, le Napoli n’avait donc que le championnat en tête lors de la seconde partie de saison.

C’est l’une des saisons les plus difficiles de ma carrière. Henrikh Mkhitaryan

C’est la différence majeure avec l’Inter qui, à l’inverse, ne sait plus où donner de la tête. Entre la Serie A, la Ligue des champions, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie, les Milanais ont disputé… 19 matchs de plus que les Napolitains. Et le compteur grimpera à 20 avec la finale de la C1, dans une grosse semaine. Avec un point de retard sur le leader, les Lombards pourraient (encore) occuper la place du con. Comme en Supercoupe, où ils se sont inclinés face au voisin du Milan (2-3). Quasiment comme en Coupe, où ils ont été éliminés en demi-finales, toujours par les Rossoneri. Et peut-être comme en Ligue des champions, en cas de défaite face au PSG ?

⚽️🇮🇹 INCROYABLE MILAN ! Les Rossoneri, menés 2 à 0, renversent l'Inter en finale de la Supercoupe d'Italie grâce à ce but de Tammy Abraham dans le temps additionnel Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/ApYAs3FymL — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2025

« C’est l’une des saisons les plus difficiles de ma carrière. Et en même temps, jouer tous les trois ou quatre jours et pouvoir atteindre trois objectifs, c’est vraiment quelque chose de plaisant », avouait Henrikh Mkhitaryan en avril dernier, avant l’élimination en coupe nationale, alors que Simone Inzaghi, son coach, estimait qu’il s’agissait d’une « saison très, très fatigante ». Malgré les crampes, l’Inter nous offre un joli divertissement au milieu de championnats qui sont déjà pliés depuis un bon moment. Il est vraiment regrettable que la Serie A ne soit pas plus visible en France et qu’il ait donc été difficile de suivre cette course au titre entre les deux équipes. D’autant plus que sans Coupe d’Europe, cette formation du Napoli paraît finalement assez floue aux yeux des amateurs de foot qui ne sont pas forcément de grands suiveurs habituels du Calcio. Le futur champion dépassera à peine les 80 points, ce qui est assez faible et qui prouve bien que le championnat italien a un niveau homogène. En tout cas dans le wagon de tête. Mais ça, personne ne l’a vu, ou presque.

