Aucun vainqueur dans le multiplex

Nul, nul, nul. Le multiplex de ce dimanche après-midi a donné lieu à trois scores de parité. À commencer par le match de la peur entre Metz et Nantes, conclu sans le moindre but (0-0). Les Messins auront pourtant très largement dominé de bout en bout, bien aidés par l’expulsion de Tylel Tati pour un tacle inconsidéré sur Koffi Kouao. Mais les Grenats se sont heurtés à un grand Anthony Lopes, quand leurs propres maladresses coupables face au but ne les ont pas plombés. Un manque de réussite criant, illustré également par les deux buts refusés à Gauthier Hein… pour deux hors-jeu improbables. Le symbole d’une saison cauchemardesque où rien n’aura voulu sourire aux Lorrains.

🇸🇳 MAIS QUI VA L'ARRÊTER ?! Devant toutes les légendes du @FCLorient présentes au Moustoir, Bamba Dieng est en train à son tour d'en devenir une 🧡🖤#FCLPFC pic.twitter.com/VodPdYCPqD — L1+ (@ligue1plus) April 5, 2026

Auxerre y croit encore, Paris gâche la fête à Lorient

Dans la course au maintien toujours, Auxerre avance doucement, mais continue d’y croire après son nul au Havre (1-1). Parfaitement lancés par le premier but en 2026 de Lassine Sinayoko après une belle percée de Danny Namaso, les Auxerrois auront cédé dans la foulée sur la remise d’Issa Soumaré pour Simon Ebonog. Pour l’heure barragiste, l’AJA pointe à quatre longueurs de Nice et cinq de son adversaire du jour. Enfin, c’était la fête du côté de Lorient. Pour les 100 ans du club, les Merlus accueillaient le Paris FC… pour là encore un partage des points (1-1). La rencontre a été placée sous le signe des corners : avec une belle reprise de Bamba Dieng d’abord, une erreur d’Yvon Mvogo profitant à Marshall Munetsi ensuite.

La définition de l’horreur.

Metz 0-0 Nantes

Expulsion : Tati (39e) pour les Canaris

Lorient 1-1 Paris FC

Buts : Dieng (54e) pour les Merlus // Munetsi (73e) pour le PFC

Le Havre 1-1 Auxerre

Buts : Ebonog (23e) pour les Hacmen // Sinayoko (15e) pour l’AJA

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