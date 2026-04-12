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La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient

LB
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La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient

La loi des séries. Si dans une interview accordée à L’Équipe, Bill Foley le patron de Black Knight et actionnaire unique de Lorient a expliqué que les Merlus pouvaient être en mesure de battre tout le monde, une autre raison beaucoup plus irrationnelle pourrait faire naître l’espoir d’une victoire dans les rangs bretons.

Alors que l’OL reste sur une série de six matchs sans victoires en championnat, neuf toutes compétitions confondues, le club rhodanien s’apprête à recevoir Lorient au Groupama Stadium ce dimanche. Selon Data OL, cette rencontre ne devrait pas être celle de la première victoire depuis mi-février pour une raison bien particulière. En effet les Gones n’ont remporté aucun de leurs cinq matchs face à un entraîneur chauve en 2026 avec un total de trois nuls et deux défaites. La dernière victoire rhodanienne face à un entraîneur dénué de cheveux remonte au 27 novembre 2025 en Ligue Europa où l’OL avait humilié le Maccabi Tel Aviv de Žarko Lazetić (0-6).

Tâche à Olivier Pantaloni de faire aussi bien que ses confrères.

Une très bonne nouvelle pour Endrick à Lyon

LB

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