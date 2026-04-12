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En Argentine, un joueur pourrait perdre son contrat après avoir lancé une fausse alerte à la bombe

AL
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En Argentine, un joueur pourrait perdre son contrat après avoir lancé une fausse alerte à la bombe

C’est donc ça, l’humour argentin ?

Il faudrait être quand même sacrément tordu pour faire une blague sur une alerte à la bombe. C’est pourtant ce qui est venu à l’esprit d’Emiliano Endrizzi, l’arrière gauche de Gimnasia Jujuy, club de deuxième division argentine, alors qu’il montait à bord d’un avion. « Bomba, bomba ! » a lancé l’homme de 32 ans, obligeant l’équipage de bord à activer un protocole de sécurité et à faire intervenir une équipe de déminage. Il n’y avait, bien sûr, pas de bombe à bord de l’appareil, et Endrizzi s’est retrouvé menotté puis arrêté.

Une boutade de mauvais goût qui a déjà fait le tour des médias argentins, et qui pourrait coûter bien cher au joueur : son président songe à résilier le contrat d’Endrizzi, afin de « préserver l’honneur de l’institution ». 

Les blagues les plus courtes et sans alerte à la bombe sont les meilleures.

Le match que vous auriez dû regarder : Lens-Rouen, pour Christophe Gleizes

AL

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