En Argentine, un joueur pourrait perdre son contrat après avoir lancé une fausse alerte à la bombe

C’est donc ça, l’humour argentin ?

Il faudrait être quand même sacrément tordu pour faire une blague sur une alerte à la bombe. C’est pourtant ce qui est venu à l’esprit d’Emiliano Endrizzi, l’arrière gauche de Gimnasia Jujuy, club de deuxième division argentine, alors qu’il montait à bord d’un avion. « Bomba, bomba ! » a lancé l’homme de 32 ans, obligeant l’équipage de bord à activer un protocole de sécurité et à faire intervenir une équipe de déminage. Il n’y avait, bien sûr, pas de bombe à bord de l’appareil, et Endrizzi s’est retrouvé menotté puis arrêté.

😳 Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó "BOMBA" en el vuelo que debía salir de Jujuy. Fue llevado por la policía y evacuaron a todos los pasajeros tras activarse el protocolo de seguridad. De no creer. pic.twitter.com/dS0qY43HSf — Primera Nacional (@Primeranaciona) April 11, 2026

Une boutade de mauvais goût qui a déjà fait le tour des médias argentins, et qui pourrait coûter bien cher au joueur : son président songe à résilier le contrat d’Endrizzi, afin de « préserver l’honneur de l’institution ».

Les blagues les plus courtes et sans alerte à la bombe sont les meilleures.

Le match que vous auriez dû regarder : Lens-Rouen, pour Christophe Gleizes