S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Florian Thauvin élu joueur du mois, l'AS Monaco n'est pas ravi

AL
9 Réactions
Florian Thauvin élu joueur du mois, l'AS Monaco n'est pas ravi

L’ASeuM.

Au lendemain de la belle après-midi passée à Bollaert en soutien à Christophe Gleizes, Florian Thauvin a été récompensé par l’UNFP, pour la troisième fois de la saison, de joueur du mois. L’international français, auteur de deux buts et deux passes décisives en mars, postulait pour ce trophée aux côtés de Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, symboles de la bonne période actuelle de Monaco. Ce dimanche, l’ASM a ironisé en apprenant la nouvelle, sur son compte X : « On a dû louper quelques épisodes. »

Le club de la Principauté ne s’est pas gêné pour glisser une petite vidéo de 30 secondes, avec les highlights de ses deux joueurs offensifs, l’air de dire qu’un des deux méritait plus que Flotov.

Akliouche vs Thauvin, voilà un duel qui pourrait même durer jusqu’à la prochaine liste de Didier Deschamps.

Pierre Sage après Lens-Monaco : « On a déconné »

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.