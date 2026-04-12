Florian Thauvin élu joueur du mois, l'AS Monaco n'est pas ravi

L’ASeuM.

Au lendemain de la belle après-midi passée à Bollaert en soutien à Christophe Gleizes, Florian Thauvin a été récompensé par l’UNFP, pour la troisième fois de la saison, de joueur du mois. L’international français, auteur de deux buts et deux passes décisives en mars, postulait pour ce trophée aux côtés de Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, symboles de la bonne période actuelle de Monaco. Ce dimanche, l’ASM a ironisé en apprenant la nouvelle, sur son compte X : « On a dû louper quelques épisodes. »

Félicitations 👏🏽 On a dû louper quelques épisodes 👀 https://t.co/wPmezckdcw pic.twitter.com/CnEEMs20LQ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 12, 2026

Le club de la Principauté ne s’est pas gêné pour glisser une petite vidéo de 30 secondes, avec les highlights de ses deux joueurs offensifs, l’air de dire qu’un des deux méritait plus que Flotov.

Akliouche vs Thauvin, voilà un duel qui pourrait même durer jusqu’à la prochaine liste de Didier Deschamps.

Pierre Sage après Lens-Monaco : « On a déconné »