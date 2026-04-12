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  • Nice-Le Havre (1-1)

Nice stoppe (un peu) l'hémorragie

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Nice stoppe (un peu) l'hémorragie

  Nice 1-1 Le Havre  

Buts : Abdi (59e) pour Nice // Samatta (41e) pour Le Havre

Un moindre mal, mais pas vraiment rassurant non plus… Restant sur deux revers consécutifs et sur une seule victoire en neuf rencontres de Ligue 1, Nice a réussi à ne pas perdre contre Le Havre lors de la 29e journée de Ligue 1. Heureusement pour les Aiglons, puisqu’Auxerre (le premier relégable et barragiste, qui a concédé le nul contre Nantes) ne compte que quatre unités de retard. Sauf que s’ils ont su réagir, les locaux n’ont pas sorti une superbe performance…

Dommage pour Clauss

Dominateurs en première période, les visiteurs ont ainsi ouvert le score par Ally Samatta un peu avant la pause. Un but vraiment pas immérité pour le HAC, qui a plutôt fait bonne figure. Sauf que dans le second acte, les Sudistes ont accéléré et ont profité de l’apathie défensive adverse pour égaliser : sur un coup de pied arrêté mal renvoyé, Ali Abdi est parvenu à tromper Mory Diaw. Ce dernier a même évité la défaite aux siens, en stoppant une tentative de Jonathan Clauss. Bref, un partage de points finalement équitable.

Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers

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