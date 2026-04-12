- Ligue 1
- J29
- Nice-Le Havre (1-1)
Nice stoppe (un peu) l'hémorragie
Nice 1-1 Le Havre
Buts : Abdi (59e) pour Nice // Samatta (41e) pour Le Havre
Un moindre mal, mais pas vraiment rassurant non plus… Restant sur deux revers consécutifs et sur une seule victoire en neuf rencontres de Ligue 1, Nice a réussi à ne pas perdre contre Le Havre lors de la 29e journée de Ligue 1. Heureusement pour les Aiglons, puisqu’Auxerre (le premier relégable et barragiste, qui a concédé le nul contre Nantes) ne compte que quatre unités de retard. Sauf que s’ils ont su réagir, les locaux n’ont pas sorti une superbe performance…
Dommage pour Clauss
Dominateurs en première période, les visiteurs ont ainsi ouvert le score par Ally Samatta un peu avant la pause. Un but vraiment pas immérité pour le HAC, qui a plutôt fait bonne figure. Sauf que dans le second acte, les Sudistes ont accéléré et ont profité de l’apathie défensive adverse pour égaliser : sur un coup de pied arrêté mal renvoyé, Ali Abdi est parvenu à tromper Mory Diaw. Ce dernier a même évité la défaite aux siens, en stoppant une tentative de Jonathan Clauss. Bref, un partage de points finalement équitable.
𝐌𝐛𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐥𝐲 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐭𝐭𝐚 🇹🇿 Le premier but en @ligue1 de la star tanzanienne❕#OGCNHAC pic.twitter.com/XcOYNZGeGo— L1+ (@ligue1plus) April 12, 2026
FC