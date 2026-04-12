Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

Si on nous avait dit ça un jour…

Alors que les joueurs lyonnais et lorientais étaient à l’échauffement ce dimanche soir, à l’occasion du dernier match de la 29e journée de Ligue 1, un petit événement a eu lieu dans les travées du Groupama Stadium : dans le Virage Nord, les Bad Gones ont déployé une banderole en soutien aux ultras stéphanois. « Non à la dissolution des groupes stéphanois », était-il inscrit sur cette banderole, en référence à la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels lancée par le ministère de l’Intérieur.

La banderole de soutien aux ultras Stéphanois au Virage Nord est restée très peu de temps, mais elle est notable quand même dans cette enceinte. Mais très vite le KVN a enchaîné avec "Emmenez moi â Geoffroy Guichard..." pic.twitter.com/Ow9P5rFE2H — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 12, 2026

Plus tôt dans le week-end, plusieurs milliers de supporters ont manifesté, en marge de la rencontre entre l’ASSE et Dunkerque. Les joueurs stéphanois sont aussi venus au soutien de leurs supporters après la partie.

Ce lundi, les ultras stéphanois passeront devant une commission place Beauvau.

Comment jouer contre une équipe traumatisée ?