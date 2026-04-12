S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Lyon-Lorient

Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

AL
6 Réactions
Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

Si on nous avait dit ça un jour…

Alors que les joueurs lyonnais et lorientais étaient à l’échauffement ce dimanche soir, à l’occasion du dernier match de la 29e journée de Ligue 1, un petit événement a eu lieu dans les travées du Groupama Stadium : dans le Virage Nord, les Bad Gones ont déployé une banderole en soutien aux ultras stéphanois. « Non à la dissolution des groupes stéphanois », était-il inscrit sur cette banderole, en référence à la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels lancée par le ministère de l’Intérieur.

Plus tôt dans le week-end, plusieurs milliers de supporters ont manifesté, en marge de la rencontre entre l’ASSE et Dunkerque. Les joueurs stéphanois sont aussi venus au soutien de leurs supporters après la partie.

Ce lundi, les ultras stéphanois passeront devant une commission place Beauvau.

Comment jouer contre une équipe traumatisée ?

AL

À lire aussi
20
Revivez Lyon-Lorient (2-0)
  • Ligue 1
  • J29
  • Lyon-Lorient
Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Logo de l'équipe FC Lorient
Lyon stoppe sa série noire
  • Ligue 1
  • J29
  • Lyon-Lorient (2-0)
Lyon stoppe sa série noire

Lyon stoppe sa série noire

Lyon stoppe sa série noire
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon-Lorient (2-0)
Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.