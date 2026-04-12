Valentin Rongier raconte les dessous de son départ de l’OM

L’OM ne sait pas dire au revoir à ses joueurs, saison 12 épisode 29. Passé de Marseille à Rennes lors de l’intersaison 2025, Valentin Rongier est revenu sur la fin de son aventure avec l’OM dans une interview avec Le Média Carré. L’ancien capitaine olympien a notamment expliqué qu’il avait ressenti un manque de respect de la part des dirigeants marseillais au moment de son départ du club.

Une prolongation de contrat jugée pas la hauteur

Interrogé à propos de son départ pour Rennes, Rongier a exprimé sa rancœur : « À partir du moment où tu fais six ans dans un club, que tu as toujours tout donné, tu n’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, que tu as représenté les valeurs du club. Donc, un peu de déception par rapport à ça. » Il a également expliqué que Roberto De Zerbi a poussé pour qu’il puisse prolonger à l’OM, mais que la proposition est arrivée tard et en deçà de ses espérances : « J’ai été un peu déçu et triste de comment ça s’est terminé. Parce qu’en toute humilité, je pense que j’aurais mérité un peu mieux. »

Depuis, tout a changé ou presque du côté de la cité phocéenne.

De Zerbi regrette de ne pas avoir dit au revoir