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Ayyoub Bouaddi s'est exprimé sur son avenir international

LB
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Ayyoub Bouaddi s'est exprimé sur son avenir international

Donnez-lui le temps. Interrogé par Téléfoot sur son avenir international, Ayyoub Bouhaddi a expliqué ne pas encore fait son choix de sélection. Franco-Marocain, le milieu de terrain du LOSC a le choix entre les Bleus et les Lions de l’Atlas.

Un choix pas encore arrêté

Alors que son nom circulait lors de la dernière trêve internationale, il n’a finalement pas été appelé par Didier Deschamps pour les amicaux face au Brésil (1-2) et à la Colombie (1-3) fin mars. Au micro de Téléfoot, Bouaddi est revenu sur ce moment : « C‘est très flatteur d’être courtisé par une sélection. Je pense que c’est une force d’avoir une double nationalité. C’est un choix important dans une carrière. C’est quelque chose qu’on n’a pas à précipiter ou pousser de force. C’est quelque chose qui doit venir naturellement et spontanément. »

Annoncé comme l’un des meilleurs de sa génération, c’est pour le moment avec les Espoirs Tricolores qu’il s’illustre. Interrogé sur son choix final de sélection lors de la dernière trêve internationale, le jeune lillois avait déjà expliqué ne pas encore avoir tranché : « Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses. (…) Il n’y a pas de timing. C’est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n’y a pas de pression par rapport à ça ». Le jeune lillois a encore du temps devant lui puisqu’il a soufflé sa 18e bougie en octobre dernier.

Le suspense est à son comble.

Malgré le décès de son père, Bruno Genesio sera sur le banc de Lille à Toulouse

LB

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